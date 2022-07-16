«Нас списали». Мариупольским педагогам, выехавшим в ЕС, не выплачивают зарплату и приостанавливают трудовые договоры

Руины школы №66 в Мариуполе, разрушенной в результате боевых действий. Фото: popov.ua / Instagram

В начале июня вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сделала довольно дискуссионное заявление, призвав всех учителей выезжать с оккупированных территорий, иначе их карьера якобы будет окончена. Верещук подчеркнула, что рабочие места найдутся для каждого. Параллельно с этим призывом, который должен был выглядеть, как забота государства, педагоги и воспитатели, которые как раз эвакуировались из Мариуполя, правда, за границу, столкнулись с рядом проблем. Им не выплачивают зарплаты и приостанавливают трудовые договоры. В проблеме разбирались «Новости Донбасса».



«Мы выехали, куда получилось, а нас просто списали»

Несколько дней назад заместитель городского главы Мариуполя Александр Кочурин подчеркнул, что вся зарплата работников образования даже после полномасштабного вторжения продолжает начисляться. По словам чиновника, это касается как педагогов на свободной территории, так и оккупированной.



«Это ответственность руководителей учебных заведений, как и раньше. И получить эти деньги может каждый учитель, как только выедет на подконтрольную территорию Украины. Это единственный реальный способ получить свою зарплату. Это ведь государственные средства. А на временно оккупированных территориях уничтожена или заблокирована деятельность всех официальных украинских банков и отсутствует инкассация банкоматов», — написал Кочурин в Facebook.



Пост вызвал резонанс среди учителей и воспитателей из Мариуполя. Судя по их комментариям, зарплатные долги не выплачивают не только тем, кто находится в оккупации, но и тем, кто выехал за пределы Украины.



Анна работала в Мариуполе воспитателем в детском саду №118. 16 марта ей удалось эвакуироваться с детьми в Запорожье.



«Когда мы туда приехали, была куча сирен. Это было невозможно. Я знаю, к чему они приводят. Зная, что мы пережили, и как реагировали дети, для меня это был не выход. Мы переехали в Польшу», — рассказала Анна.



Свои последние выплаты девушка получила в феврале — меньше трети, и в апреле. Кроме того, сначала ее попросили написать заявление об неоплачиваемом отпуске, а в конце июня Анна узнала, что трудовой договор с ней приостановили якобы 1 мая.



«Тем, кто находится в Украине, платят. А нам говорят, возвращайтесь, мы вам можем выслать деньги на билет либо помочь вам приехать. Если вы хотите получать зарплату, приезжайте в Украину. Сначала нам сказали, что до 24 июня выплатят. Потом, что до 27-го, а потом сказали: мы вас первым мая уволили. Я писала в наш мариупольский департамент образования, но они меня заблокировали», — говорит Анна.



До 24 февраля Наталья была воспитателем в инклюзивной группе детского сада и психологом. Когда в ее двор попал снаряд и погибли все, кто готовил еду возле костра, ее семья решила эвакуироваться в Евросоюз.



«Когда мы приехали в Европу, то столкнулись с проблемой, что люди из других областей продолжают получать зарплату — педагоги, учителя, воспитатели, медики — ⅔ им насчитывают. Я общалась с девушками из Житомирской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской областей. Мы выехали, куда получилось, а в итоге нас просто списали. Хотя законных оснований — никаких документов, никаких приказов я не видела о том, что непосредственно мариупольцам перестают платить зарплату», — говорит Наталья.



Она уточнила, что все решения по поводу выехавших за границу принимают буквально на словах.



«Это незаконно, то, что они пытались сделать с 1 мая. Мы узнали об этом только в 20-х числах июня. Нам сказали, что с 1 июля с вами будет приостановлен договор. А потом мы узнаем, что его, оказывается, приостановили с 1 мая», — рассказала Наталья.



Компенсировать долги должна страна-агрессор после победы

«Новостям Донбасса» показали приказ о приостановке трудового договора. Девушкам дали только образец, а не индивидуальные документы по каждой из них. В нем много ссылок на законы и постановления. Отмечается, что работодатель и работник не могут выполнять свои обязанности по трудовому договору из-за военной агрессии, боевых действий, оккупации, потери материально-технической базы, разрушения строения и инженерных коммуникаций заведения дошкольного образования.



Главные выводы: контракт якобы приостанавливают до момента, когда появится возможность совершать работу либо до отмены военного положения. Второй момент: бухгалтерия ведет зарплатную историю каждого работника, а компенсировать долги за время приостановки потом должна страна-агрессор. И еще один нюанс: трудовой договор приостанавливается с 1 мая, но в нем есть отсылка к приказу департамента образования Мариупольского горсовета от 16 июня. То есть, договор приостановлен до выхода приказа? Кроме того, сам приказ найти практически невозможно. Сайт департамента не работает, а на запрос «Новостей Донбасса» ни горсовет, ни его структурное подразделение не ответили.



Юристы допускают, что такие нестыковки с датами могут быть связаны с тем, что это просто шаблон. Поэтому от руководства нужно требовать приказ по каждому работнику. Если он датирован маем, его нужно обжаловать в суде.



«Нужно в любом случае всем работникам, с которыми случается или случилась определенная подобная ситуация, поддерживать связь с их руководителем, требовать все приказы — все, от чего происходит то или иное действие. Если руководство учреждения дошкольного образования разделяет определенным образом работников, то есть, что кто-то находится за границей, или кто-то находится на территории Украины — это незаконно. Действующее законодательство, в том числе и трудовое, – оно не разделяет данные категории работников», — говорит юристка ОО «Трудовые инициативы» Катерина Швец.



И работников все-таки разделяют. «Новости Донбасса» получили ответ департамента образования Мариупольского горсовета на письмо одной из выехавших. В нем действительно указано, что работникам, которые эвакуировались в пределах Украины, выплачивают ⅔. С теми же, кто остался на оккупированной территории или выехал за границу, трудовые договоры приостановили. С какого момента, в письме не указано. Как и в шаблоне приказа о приостановке трудового договора, здесь отмечено, что долги каждый сможет взыскать с государства-агрессора самостоятельно после победы.



МОН перечисляет деньги в местные бюджеты без задержек

Зарплата работников сферы образования — задача городских властей. В мае заместитель министра финансов Роман Ермоличев подчеркивал, что в Госбюджете на 2022 год на это предусмотрено 97 миллиардов гривен. По его словам, Минфин в полном объеме выполняет обязательства по обеспечению местных бюджетов ресурсом для выплаты зарплаты учителям, медикам и другим бюджетникам. В Минобразования эту информацию подтвердили.



«Есть образовательная субвенция из государственного бюджета Украины местным бюджетам, которая распределяется министерством непосредственно территориальным общинам, далее организующим выплату этой заработной платы. Со стороны министерства эта субвенция пересчитывается своевременно и в полном объеме», — сказал начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.



Хотя в письме-ответе департамента образования Мариупольского горсовета, о котором речь шла выше, пишут другое. Здесь отмечено, что поступления в бюджет, в том числе из государственных источников, уменьшились. Якобы поэтому и принят новый подход в выплатах зарплат, когда полную ставку оплачивают только тем, кто задействован в работе предприятия или заведения образования. Каким образом, если весь Мариуполь оккупирован, неясно. Вероятно, речь о дистанционном выполнении своих обязанностей, но этот процесс можно наладить и с теми, кто выехал за границу. О чем неоднократно говорил и министр образования и науки Сергей Шкарлетт.



Начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко рассказал, что проблемы с выплатами зарплат могут возникать в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. По его словам, это связано не с наполнением бюджета, а с невозможностью произвести выплаты в связи с активными военными действиями, временной оккупацией, возможно, потерей карт тех, кто должен проводить начисления конкретным работникам. В тоже время, в Донецкой области, по информации МОН, все выплачивается вовремя.



«Новости Донбасса» разбирались в проблеме около полутора недель. За это время ни одной из четырех выехавших из Мариуполя девушек, которые рассказали свои истории, долги по зарплате не выплатили.

