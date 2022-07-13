Почему жители подконтрольного Украине Донбасса сталкиваются с цифровыми санкциями

Цифровые санкции затронули и обычных жителей Донбасса. Фото: Unsplash

Санкции, которые ввели некоторые компании и сервисы в отношении россиян, действуют и на территории Донецкой и Луганской областей. Причем, речь и о частях, подконтрольных Украине. Спустя четыре с половиной месяца войны внутренне перемещенные лица до сих пор сталкиваются с рядом проблем. В первую очередь это блокировка платежных сервисов. В ситуации разбирались «Новости Донбасса».

«После начала войны мы перестали пользоваться рекламным аккаунтом»

«У меня была блокировка в Google Pay. Система не пропускала оплаты, так как в банке у меня числился адрес проживания на неподконтрольной территории. В итоге я зарегистрировал платежный аккаунт на жену, которая прописана в Киеве. Еще один вариант — я мог взять справку внутренне перемещенного лица, этого было бы достаточно», — рассказал «Новостям Донбасса» дончанин Андрей, который с 2014 года проживает в столице.



В начале марта в социальных сетях можно было неоднократно увидеть публикации, что в Google Pay пропали все привязанные платежные карты жителей Донецкой и Луганской областей. Приложение не могло верифицировать информацию, поэтому заново добавить карты тоже не получалось.



Еще один переселенец родом из Донецка Владислав говорит, что в апреле App Store заблокировал на его смартфоне пользование игрой.



«Оказалось, что в своем аккаунте к банковской карте я привязал свой донецкий адрес. Как только я поменял его на киевский, все стало доступно», — говорит Владислав.



Эти случаи можно объяснить регистрацией непосредственно в оккупированном с 2014 года Донецке. Тем не менее, с проблемами столкнулись и жители, например, Константиновки. Восемь лет назад город был захвачен на некоторое время, но с тех пор он подконтролен Украине. Еще в феврале сыровар Сергей Свириденко, чья экоферма «Козацьке подвір’я» находится в селе Иванополье возле Константиновки, написал, что Facebook заблокировал рекламу на странице его фермы. В ответе на запрос Свириденко служба поддержки соцсети объяснила, что международные санкции введены на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Поэтому возможность коммерческой и рекламной деятельности для таких аккаунтов отключена. Для разблокировки владелец рекламного аккаунта якобы должен находиться за пределами Донбасса, отметили в техподдержке Facebook.



«После того, как началась война, мы просто перестали пользоваться рекламным аккаунтом. Кроме того, у нас был заблокирован сайт. Сейчас мне помогли, он работает. Также у меня заблокировали все мои платежные карты. Сейчас я просто подвязал к ним другую почту и они работают. На старой почте они все еще заблокированы. Я спрашивал у Google, подтверждал свое место проживания, предоставил копию паспорта, но не помогло», — рассказал «Новостям Донбасса» Сергей Свириденко.



Кроме того, жители разных городов Донецкой области, подконтрольных Украине, сообщали, что магазин приложений Google Play Market на операционной системе Android не работал некоторое время в начале войны. А платежная система Payoneer разослала своим пользователям письма с предупреждением, что блокирует аккаунты с 21 марта для всех, кто проживает в Донецкой и Луганской областях.



Чтобы обойти ограничения, выбирайте Украину в регистрации аккаунта

В министерстве цифровой трансформации «Новостям Донбасса» не ответили на вопросы по поводу блокировок, объяснив, что эта тема — не сфера деятельности Минцифры. Хотя, непосредственная коммуникация напрямую с Google, чтобы глобально решить проблему, — задача не рядовых пользователей, а официального ведомства. Например, в марте этим занимался ПриватБанк.



Как можно обойти блокировки, «Новостям Донбасса» рассказали в «Лаборатории цифровой безопасности». Здесь сообщили и об их причинах.



«Например, человек в настройке аккаунта указал страну Россия, которая под санкциями. Или интернет, к которому подключен, роутится через неподконтрольные территории и для компаний выглядит так, что он пытается осуществить оплату из Донецка, например. Ни одна компания не хочет взаимодействовать с санкционными объектами, поэтому перестраховываются. Рассматривать индивидуальные кейсы в горячей зоне вряд ли будут», — рассказал тренер по цифровой безопасности Максим Луночкин.



Чтобы обойти ограничения, Луночкин советует выбирать Украину в регистрации аккаунта и пользоваться проверенным VPN. Кстати, по его словам, справка внутренне перемещенного лица в этой ситуации вряд ли поможет.



«Откуда Google будет знать, что такое ВПО и как верифицировать, что это не обман. Блокировки быстрее происходят по техническим данным, а не индивидуально», — говорит Максим Луночкин.



Спустя 4,5 месяца войны с проблемой сталкиваются все-таки реже, но, если она возникает, специалисты советуют в настройках профилей или аккаунтов указывать не только страну, но и текущий адрес проживания. Это должны быть не Донецкая или Луганская области. Если необходимо, прикрепить сканы паспорта или водительского удостоверения.



Что до справки внутренне перемещенного лица с адресом за пределами Донбасса, то она может помочь тем, кто попробует решить проблему с Google Pay через банк. В этом случае нужно с ним связаться и попросить поменять адрес в договоре. Потом добавить карту в новый, чистый аккаунт Google, где указать переселенческое место проживания.



Также техподдержке Google Pay можно отправить выписку из банка о фактическом месте жительства. Или ID и документ с текущим адресом на английском. Сложность в том, что, если обращаться в техподдержку, рассмотрение запроса может быть длительным.



Эксперт по цифровой безопасности Максим Луночкин считает, что с подобными проблемами могут столкнуться и жители временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей, так как частично трафик там идет через Россию после оккупации.



«У нас исторически очень сложна сеть интернета провайдеров. Откуда он заходит и куда. Мне кажется, ни одна западная компания не будет это отслеживать», — уточняет Луночкин.