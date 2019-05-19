Замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину

Бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину.



«Друзья, более 5 лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину - время возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!» — написал он в своем Telegram-канале.



Также Портнов опубликовал фотографию из киевского аэропорта.

Фото: Portnov / Telegram

Генеральная прокуратура обвиняла Портнова в причастности к расстрелам активистов на Майдане в 2014 году.



Позже суд признал действия ГПУ незаконными, а якобы доказательства вины Портнова - такими, что не соответствуют действительности. Суд также обязал ГПУ направить в ЕС опровержение информации, на основании которой Портнова внесли в санкционный список ЕС.



В октябре 2015 года суд ЕС в Люксембурге снял с Портнова санкции.



Олигарх Игорь Коломойский заявлял в интервью Bihus.info, что Портнов не причастен к избирательной кампании Владимира Зеленского.



Сам Коломойский накануне также вернулся в Украину.