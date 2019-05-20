Марчук прекратил участие в Минском процессе

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Евгений Марчук завершил свою деятельность в Минском процессе.



«Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе», — написал Марчук в Facebook в воскресенье вечером.



Президент Петр Порошенко своим распоряжением от 19 мая освободил Марчука от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонней контактной группе.



Как сообщалось, Ирина Геращенко покинула пост уполномоченной президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.