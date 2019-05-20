Инаугурация Владимира Зеленского. Хронология

Фото: Пресс-служба Владимира Зеленского

Сегодня, 20 мая, состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. В 10:00 он примет участие в торжественном заседании Верховной Рады, где принесет присягу на верность украинскому народу. После этого новый глава государства примет командование Вооруженными силами Украины, а затем с супругой Еленой будет принимать поздравления иностранных делегаций в Мариинском дворце.



Видеотрансляция:







«Новости Донбасса» вели текстовый онлайн.



Автор трансляции: Каркачев Богдан

11:05 Зеленский принял командование Вооруженными силами Украины.

10:45 Зеленский дал депутатам Верховной Рады 2 месяца на то, чтобы:



- Отменить депутатскую неприкосновенность

- Вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение

- Принять избирательный кодекс. И сделать открытые списки

- Уволить главу СБУ, генпрокурора, министра обороны



После этого Зеленский объявил о досрочных парламентских выборах: «Я распускаю Верховную Раду 8 созыва».



10:43 Зеленский предложил правительству уйти в отставку:



«Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: "правительство не решает наших проблем — правительство и есть наши проблемы". Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах»



10:40 Зеленский хочет, чтобы в кабинетах чиновниках не было его изображений. «Президент — не икона, не идол», — подчеркнул он. Чиновникам Зеленский предложил повесить портреты своих детей и «смотреть им в глаза» перед принятием решений.



10:35 «Первое задание — прекращение огня на Донбассе». Зеленский подчеркнул, что готов потерять пост ради достижения мира, но никогда не теряя украинских территорий. «Начало диалога — возвращение всех украинских пленных».



10:30 Зеленский: «Каждый из нас погиб на Донбассе, каждый из нас переселенец <...> каждый из нас — заробитчанин». По словам президента, вместе украинцы смогут это преодолеть.



10:25 Понятно и без слов.



10:22 Глава Конституционного суда, дончанка Наталия Шаптала объявила, что Зеленский вступил на пост президента Украины.





10:18 Зачитал присягу.





10:12 ЗЕЛЕНСКИЙ ВОШЕЛ В ЗАЛ. ИНАУГУРАЦИЯ НАЧАЛАСЬ!

10:03 Порошенко на инаугурации Зеленского



9:58 Зеленский идет на инаугурацию через Мариинский пар и здоровается со зрителями.



9:45 Распорядитель инаугурации Петр Бондарь рассказал журналистам, что для Зеленского не устанавливали суфлер. Интересно, что это повторение сериала «Слуга народа», где герой Зеленского обратился к депутатам от себя.

9:40 Под Радой сейчас:









9:25 Также на инаугурацию пришел почетный патриарх ПЦУ Филарет. Как известно, между ним и Епифанием есть разногласия.



9:20 Глава Православной церкви Украины Епифаний: «Президент не должен вмешиваться в дела церкви, как и церковь не должна вмешиваться в дела государства. <...> Мы хотим, чтобы между нами были хорошие партнерские отношения».



9:11 Кварталовец Евгений Кошевой уже под Радой. Будет смотреть церемонию на большом экране. Праздновать в Мариинский дворец не пойдет: говорит, не любит пафоса.

9:10 В МИД рассказали, представители каких стран посетят инаугурацию.

На церемонії #інавгурація очікуємо 5 президентів: ;Віце-президента, Прем‘єр-міністра, главу парламенту; 4 віце-прем’єрів:; 4 міністрів: від енергетики, від -оборони, від -з питань Європи,від -Главу МЗС. +понад 40 інших високих представників — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) May 18, 2019



9:05 В Раду прибыл спикер Андрей Парубий.



9:00 Из-за церемонии инаугурации полиция перекрыла многие улицы в центре столицы.