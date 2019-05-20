Инаугурация Владимира Зеленского. Хронология

Сегодня, 20 мая, состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. В 10:00 он примет участие в торжественном заседании Верховной Рады, где принесет присягу на верность украинскому народу. После этого новый глава государства примет командование Вооруженными силами Украины, а затем с супругой Еленой будет принимать поздравления иностранных делегаций в Мариинском дворце.
Видеотрансляция:
«Новости Донбасса» вели текстовый онлайн.
Автор трансляции: Каркачев Богдан
11:05 Зеленский принял командование Вооруженными силами Украины.
10:45 Зеленский дал депутатам Верховной Рады 2 месяца на то, чтобы:
- Отменить депутатскую неприкосновенность
- Вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение
- Принять избирательный кодекс. И сделать открытые списки
- Уволить главу СБУ, генпрокурора, министра обороны
После этого Зеленский объявил о досрочных парламентских выборах: «Я распускаю Верховную Раду 8 созыва».
10:43 Зеленский предложил правительству уйти в отставку:
«Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: "правительство не решает наших проблем — правительство и есть наши проблемы". Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах»
10:40 Зеленский хочет, чтобы в кабинетах чиновниках не было его изображений. «Президент — не икона, не идол», — подчеркнул он. Чиновникам Зеленский предложил повесить портреты своих детей и «смотреть им в глаза» перед принятием решений.
10:35 «Первое задание — прекращение огня на Донбассе». Зеленский подчеркнул, что готов потерять пост ради достижения мира, но никогда не теряя украинских территорий. «Начало диалога — возвращение всех украинских пленных».
10:30 Зеленский: «Каждый из нас погиб на Донбассе, каждый из нас переселенец <...> каждый из нас — заробитчанин». По словам президента, вместе украинцы смогут это преодолеть.
10:25 Понятно и без слов.
10:22 Глава Конституционного суда, дончанка Наталия Шаптала объявила, что Зеленский вступил на пост президента Украины.
10:18 Зачитал присягу.
10:12 ЗЕЛЕНСКИЙ ВОШЕЛ В ЗАЛ. ИНАУГУРАЦИЯ НАЧАЛАСЬ!
10:03 Порошенко на инаугурации Зеленского
9:58 Зеленский идет на инаугурацию через Мариинский пар и здоровается со зрителями.
9:45 Распорядитель инаугурации Петр Бондарь рассказал журналистам, что для Зеленского не устанавливали суфлер. Интересно, что это повторение сериала «Слуга народа», где герой Зеленского обратился к депутатам от себя.
9:40 Под Радой сейчас:
9:25 Также на инаугурацию пришел почетный патриарх ПЦУ Филарет. Как известно, между ним и Епифанием есть разногласия.
9:20 Глава Православной церкви Украины Епифаний: «Президент не должен вмешиваться в дела церкви, как и церковь не должна вмешиваться в дела государства. <...> Мы хотим, чтобы между нами были хорошие партнерские отношения».
9:11 Кварталовец Евгений Кошевой уже под Радой. Будет смотреть церемонию на большом экране. Праздновать в Мариинский дворец не пойдет: говорит, не любит пафоса.
9:10 В МИД рассказали, представители каких стран посетят инаугурацию.
На церемонії #інавгурація очікуємо 5 президентів: ;Віце-президента, Прем‘єр-міністра, главу парламенту; 4 віце-прем’єрів:; 4 міністрів: від енергетики, від -оборони, від -з питань Європи,від -Главу МЗС. +понад 40 інших високих представників— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) May 18, 2019
9:05 В Раду прибыл спикер Андрей Парубий.
9:00 Из-за церемонии инаугурации полиция перекрыла многие улицы в центре столицы.
Обмеження руху транспорту 19-20 травня!— Поліція Києва (@PoliceKyiv) May 18, 2019
У зв’язку із прибуттям численних міжнародних делегацій та гостей буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів у місті Києві:https://t.co/65SRgbh8JU pic.twitter.com/QkPvoVVVC5