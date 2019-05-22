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Началось экстренное заседание Рады. Парубий не сразу собрал 226 депутатов

Обновлено
22 мая 2019, 12:05

Началось экстренное заседание Рады. Парубий не сразу собрал 226 депутатов

Началось внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят изменение избирательного законодательства.

Председателю парламента Андрею Парубию пришлось несколько раз проводить регистрацию народных депутатов, так как в зале не набиралось 226 зарегистрированных парламентариев (простое большинство).

Спикер Рады призвал всех собравшихся зарегистрироваться, отметив, что законодательство позволяет проводить заседание и без пристутсвия большинства депутатов в зале.

В итоге было зарегистрировано 240 парламентариев.

Также Парубий сообщил, что один из двух законопроектов, был подан с «очень грубыми нарушениями» регламента.

«Там предполагалось изменить избирательную систему и публичные закупки в одном законе», — пояснил спикер.

Парубий добавил, что работники аппарата Рады помогают представителю президента привести законопроект в надлежащий вид.

Внеочередное заседание было созвано по просьбе президента Владимира Зеленского.

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