«Путь капитуляции». Парубий раскритиковал идею Зеленского о референдуме по миру с РФ

Председатель парламента Андрей Парубий раскритиковал намерение команды Владимира Зеленского вынести на референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией.



Во время открытия внеочередного заседания Верховной Рады Парубий напомнил, что в эти дни отмечаются День рождения главного атамана войск УНР Симона Пелюры и день убийства первого главы ОУН Евгения Коновальца.



«Ни Петлюра, ни Коновалец никогда бы не предложили референдум о примирении с Россией. Эти люди воевали с Россией, боролись за Украину», — подчеркнул он.



Парубий посоветовал команде президента «хорошо выучить уроки истории» и «не искать путей капитуляции перед Россией».

Вчера вечером глава Администрации президента Андрей Богдан рассказал, что команда президента Владимира Зеленского рассматривает вопрос о вынесении на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией.