Парубий: Указ Зеленского о роспуске Рады обжалуют в Конституционном суде

Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады собираются обжаловать в Конституционном суде. Об этом на экстренном заседании Верховной Рады заявил спикер Андрей Парубий, передает «Громадське».



«Я знаю, что народные депутаты планируют подать обращение в Конституционный суд и я поддерживаю эту инициативу народных депутатов», - сказал он.



Парубий добавил, что Зеленский на вопрос о причине роспуска отвечал отсутствием коалиции в Раде. В пресс-службе президента официально заявили - причиной является низкий уровень доверия граждан.



Среди полномочий президента Парубий не нашел пункт об определении наличия или отсутствия коалиции - поэтому решение лично считает неконституционным.