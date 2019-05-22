Законопроект Зеленского о выборах: закрытые списки без мажоритарки и 3% барьер

Фото: Пресс-служба В. Зеленского / Архив

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского об изменении избирательной системы для выборов народных депутатов зарегистрирован и опубликован на сайте Верховной Рады.



Документ предусматривает пропорциональную систему по закрытым партийным спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «соглашаясь с необходимостью внедрения на выборах народных депутатов Украины пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками, к переходу на которую призвали общественные активисты и эксперты, а также фракции большинства в Верховной Раде Украины текущего созыва, стоит отметить, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины и 60 дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах народных депутатов Украины».



Подчеркивается, что внедрение открытых списков «требует кардинальных изменений в системе администрирования выборов». Также указывается, что необходимы изменения формы и содержания избирательных бюллетеней, разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы, принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы, надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе.



Именно поэтому, отмечают авторы законопроекта, применить пропорциональную систему с открытыми списками на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, практически невозможно.



«Пропорциональная система с закрытыми общенациональными списками также позволит структурировать и институционализировать партийную систему, создаст надлежащий почву для дальнейших изменений, в том числе и в направлении активизации внутрипартийной конкуренции, которую в дальнейшем стимулировать пропорциональная система с открытым партийным спискам. Внедрение этой системы для следующих выборов, которые будут проводиться после внеочередных выборов народных депутатов Украины в этом году, — задача Верховной Рады Украины текущего созыва, которое должно быть выполнено до окончания срока полномочий парламента», — говорится в пояснительной записке.