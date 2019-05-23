Зеленский предложил стартап: придумать замену рамкам-металлоискателям

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на iForum в Киеве предложил собравшимся представителям IT-индустрии придумать замену рамкам-металлоискателям.



В начале выступления он извинился за то, что собравшимся пришлось проходить через такие рамки.



«Думаю, рамки, которые появились здесь — это очень символично. Уверен, что среди вас есть человек, который точно придумает альтернативу этим рамкам», — сказал Зеленский.



По его словам, это «очень неплохой старатап».



«Даю вам слово, как президент — до сих пор не могу к этому привыкнуть, — что я буду первым заказчиком», — добавил Зеленский.