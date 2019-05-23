Филарет: Если бы мы знали содержание, то не согласились бы на такой томос

Предоставление томоса об автокефалии поставило Православную церковь Украины (ПЦУ) в зависимость от Константинопольского патриархата, заявил почетный патриарх ПЦУ Филарет.



«Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос. Томос ставит нас почти в такую же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь Московского патриархата», — сказал он в интервью «Настоящему времени».



По его словам, томос включает в себя 3 пункта, которые делают невозможным автокефалию украинской церкви.



Так, глава ПЦУ лишен права варить миро (освященное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания, а прихожане ПЦУ «принадлежат теперь Константинопольскому патриархату».



«Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы. По названию мы — автокефальная церковь, а в действительности мы зависим от мира — дадут нам миро или не дадут», — заявил Филарет.



Как заявил Филарет, Константинопольский патриархат также будет разрешать конфликтные ситуации в ПЦУ.



«Ни у одной автокефальной церкви, которая получила томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, нет таких пунктов», — подытожил он.



Патриарх ПЦУ добавил, что намерен варить миро, несмотря на запрет, предусмотренный томосом.

Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний заявлял, что возвращение к структуре Киевского патриархата «означает возвращение назад, в изоляцию, потерю томоса и всех достижений церковной независимости».