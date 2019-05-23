У Зеленского не видят Медведчука переговорщиком с Россией

Команда президента Владимира Зеленского не видит политика Виктора Медведчука в качестве украинского переговорщика с Россией. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире программы «Право на владу» на «1+1».



«Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей [стороны], то это их выбор», — сказал он.



Также Богдан заявил, что переговоры с Россией нужны как минимум для освобождения пленных.

Виктора Медведчука называют «кумом Путина», потому что президент России Владимир Путин крестил его дочь.