«ЛНР» передала Украине еще 60 осужденных

На линии соприкосновения в Луганской области состоялся пятый этап передачи заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной властям территории. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



В рамках этого этапа группировка «ЛНР» передала украинской стороне 60 заключенных.



«Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления», — написала Денисова в Facebook.



Она отметила, что с декабря 2018 года по май из подконтрольных боевикам районов Донбасса было перемещено 268 осужденных, 46 из них уже освобождены.



Всего на протяжении вооруженного конфликта группировки передали 454 осужденных.



«Готова забрать всех граждан Украины, отбывающих наказание на оккупированных частях Донбасса и которые выразили желание переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания», — подчеркнула омбудсвумен.



Представительница «ЛНР» Ольга Кобцева также подтвердила передачу 60 человек, осужденных до 2014 года.

Все фото: Людмила Денісова/Facebook