Филарет отказался поддержать Епифания на синоде

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет не захотел высказывать поддержку предстоятелю церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Об этом сам Епифаний рассказал журналистам после завершения синода ПЦУ, передает «Украинская правда».



По его словам, все остальные участники синода единогласно проголосовали за выражение поддержки ему как предстоятелю.



«Святейший патриарх Филарет показал: то, что он обнародовал, он показал и на заседании Священного синода, то есть, что существует Киевский патриархат, хотя все мы пытались доказать, убедить, что сейчас юридически и фактически уже нет Украинской православной церкви Киевского патриархата», — заявил Епифаний.



Он добавил: «Во многом мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но святейший патриарх Филарет, к сожалению, остается утвержден в своем мнении».



Глава ПЦУ также назвал ложью информацию, что на первом синоде церкви хотели отправить Филарета на покой.



«Это неправда. Я сам отстаивал позицию святейшего, чтобы ему оставить те приходы, которые у него были до собора. И так и было решено», — сказал Епифаний.



Он объяснил, что частично из-за этого возникли определенные финансовые сложности у ПЦУ, поскольку наиболее прибыльные приходы остались в управлении Филарета.



Отмечается, что члены синода также приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться уставом, который приняли в Софии Киевской 15 декабря 2018 года. Это решение также не поддержал Филарет, который не изменил своего мнения о деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата.



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