Суд в нарушение УПК отпустил начальника Генштаба времен Януковича

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Замана, обвиняемый в государственной измене, освобожден из-под стражи в зале суда. Соответствущее решение 24 мая принял Апелляционный суд Киева.



Судьи частично удовлетворили апелляционные жалобы адвокатов Заманы.



Экс-начальника Генштаба обязали прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или судье.



Решение суда обжалованию не подлежит.



Отметим, что статья 176 Уголовно-процессуального кодекса запрещает отпускать подозреваемых в государственной измене под личное обязательство, поручительство, домашний арест или залог.

25 февраля стало известно о задержании Заманы.



Тогда генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что глава Генштаба времен Виктора Януковича «сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе — зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел до эскадрильи».



Замана ранее занимал должности командующего Военно-Морских сил ВСУ, а также начальника Генерального штаба ВСУ (18 февраля 2012 — 19 февраля 2014 годов). В день увольнения его с должности начальника Генштаба тогдашний президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил его заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.



22 февраля того же года Верховная Рада назначила Заману уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны Украины. Занимал он эту должность по июнь 2014 года.