В Донецке «МГБ ДНР» показало школьникам, как человек отбивается от собаки

В Донецке «МГБ» при группировке «ДНР» провело мероприятие для учащихся школы № 17. Как сообщает сепаратистский телеканал «Оплот», оно было посвящено Дню пограничника.



Школьников собрали в актовом зале и перед ними выступили представители «МГБ», которые рассказывали о своей деятельности и истории «погранслужбы».



В частности, на сцене выступили кинолог с собакой. Было показано, как служебная собака нападает на нарушителя. Выступление сопровождалось их борьбой.



Фрагмент сюжета:



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