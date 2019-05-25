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Донбасс: в Россию или назад в Украину ►

25 мая 2019, 23:30

Донбасс: в Россию или назад в Украину ►

Фото: Громадське Фото: Громадське

Вышел новый выпуск программы «Донбасс сегодня». В нем журналисты ОТВД освещают такие темы:

• Ожидание – реальность. Как СМИ Донбасса подстраиваются под языковой закон.

• Окраина империи: какое будущее готовит Путин для Донбасса в составе России.

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