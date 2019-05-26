Зеленский поучаствовал в «Лиге смеха» в статусе президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил концерт «Лиги смеха» (проект студии «Квартал 95») в Жовтневом палаце в Киеве. Об этом в соцсетях сообщили зрители, присутствовавшие на концерте.

Зеленский вышел на сцену в начале шоу, когда команда исполняла песню, поздоровался с публикой и сказал «Добрый вечер. Больше слов у меня нет».

Зеленский вместе с женой Еленой смотрели концерт, сидя в зале. Рядом также сидел сооснователь студии «Квартал 95», а теперь первый помощник президента Сергей Шефир.

Ранее Владимир Зеленский был ведущим «Лиги смеха». Теперь им стал Евгений Кошевой.