Обесточивание «Воды Донбасса»: Бахмут и еще 5 населенных пунктов остались без водоснабжения

Сегодня была прекращена подача воды потребителям населенных пунктов Донецкой области Бахмут, Соледар, Парасковеевка, Благодатное, Бахмутское, Покровское. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Вода Донбасса».



Отмечается, что в 11:15 в соответствии с требованиями поставщика «последней надежды» госпредприятия «Укринтерэнерго» оператором системы распределения «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» отключено электроснабжение Артемовской фильтровальной станции, которая обеспечивала подачу воды в эти населенные пункты.

Обесточивание части объектов коммунального предприятия «Вода Донбасса» из-за долгов произошло 23 мая. Из-за этого без водоснабжения остались пости 35 тысяч человек в Константиновском и Торецком районах Донецкой области.



После этого компания ДТЭК призвала власти Украины принять срочные меры для погашения задолженности.