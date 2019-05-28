Рада перенесла прифронтовое Гладосово в Бахмутский район. Теперь жители получат пенсии

Верховная Рада перенесла село Гладосово из административных границ временно неподконтрольной Горловки в Бахмутский район. Соответствующее постановление № 8576 об изменении и установлении границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области было принято на сегодняшнем заседании парламента.



Документ поддержали 230 народных депутатов.



Перед голосованием депутат Виталий Курило отметил, что жители Гладосово не могут получать социальные услуги, «потому что они как бы под Горловкой, которая оккупирована».



Депутат Наталья Веселова с трибуны Рады пояснила: «Люди проживающие в украинском селе, под украинской властью, вынуждены получать выплаты как внутренне перемещенные лица».



Она отметила, что для того чтобы получить пенсию или социальную помощь, жители Гладосово вынужденны пересекать линию соприкосновения через КПВВ «Майорское». По словам Веселовой, с октября-ноября 2018 года перед жителями образовалась задолженность по пенсии. «Люди не могут получить эту задолженность, так как считаются переселенцами», — отметила депутат.

В ноябре 2017 года Вооруженные силы Украины взяли под контроль села Гладосово Горловского района и Травневое Бахмутского района Донецкой области, которые находились в «серой зоне».



В июне 2018 года Кабмин исключил поселки Гладосово и Травневое из перечня неподконтрольных.



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