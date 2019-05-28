В АП заявили, что Германия будет одной из первых стран, которые посетит Зеленский

Украина и Германия готовы тесно сотрудничать в вопросах Минских договоренностей, а также в двусторонних вопросах. Об этом в комментарии «Укринформу» после ряда рабочих встреч в Берлине сообщил заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко.



«Я встретился с госсекретарем Федерального министерства иностранных дел и со своим коллегой – советником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель. Обсудили, как рестартовать Минск, а также вопросы двустороннего сотрудничества», - рассказал Пристайко.



Он заверил, что Германия будет одной из первых стран, которые посетит с визитом новый президент. Дата визита пока еще не согласована, в общем их график на ближайшую перспективу сейчас прорабатывают.



Пристайко подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Германии, ту роль, которую играет в этом собственно ее канцлер. Он также подчеркнул, что телефонный разговор с Меркель была одним из первых телефонных контактов Президента, не поздравительных, а именно предметных.



Дипломат не видит проблемы в том, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонние телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.



Во время разговора по телефону между Зеленским и Меркель канцлер проинформировала Президента, о чем шла речь в разговоре с Путиным.



«Давно достигнута договоренность, что ничего об Украине без Украины», - подчеркнул советник.



Переговоры с французской стороной должны состояться в ближайшее время. Разрабатываются также планы личных контактов на уровне глав МИД трех стран.