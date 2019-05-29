На Донбассе пропал украинский военный в ходе боя

В ходе боевого столкновения у Попасной Луганской области пропал без вести один боец ​операции ​Объединенных сил. Об этом сообщается на странице 54-й отдельной механизированной бригады в Faceook.



«В ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений части в районе населенного пункта Попасная группа саперов была атакована диверсионно-разведывательной группой противника. Завязался бой», — отмечается в сообщении.



Подчеркивается, что в ходе боя саперами были уничтожены «двое военнослужащих противника и один ранен». «Для поддержки ДРГ противником было применено запрещенное минскими договоренностями оружие», — рассказали в 54-й бригаде.



Военные добавили, что во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. Отмечается, что поисковые мероприятия пока положительных результатов не дали.





22 мая в районе Новотроицкого Донецкой области боевики захватили грузовик, в котором находились восемь украинских военных. Военные направлялись в штаб бригады. Как сообщало военное командование, военные потеряли ориентацию на местности и заехали на неподконтрольную территорию.