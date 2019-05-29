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Бывший замглавы АП отрицает, что в ситуационной комнате были серверы

29 мая 2019, 11:11

Бывший замглавы АП отрицает, что в ситуационной комнате были серверы

Бывший заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко Дмитрий Шимкив отрицает наличие в ситуационной комнате АП серверов с секретной информацией.

«Архитектура ситуационной комнаты не предполагает никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Главная роль видеосервера — это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов», — написал Шимкив в Facebook, комментируя заявление нового секретаря СНБО Александра Данилюка об исчезновении из ситуационной комнаты на Банковой мониторов и серверов с секретной информацией.

По его словам, главная цель такого подхода — «объединить информационные источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации».

«Ни одна государственная организация не даст вам копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствии оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции. Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер», — заверил Шимкив.

По его словам, по защищенным каналам связи «передается только видеоизображение, а не данные, а следовательно исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные сервера или хранилища».

«Это позволило обойти требования подзаконных актов и отразить источники различного происхождения одновременно», — подчеркнул экс-заместитель главы АП. По его словам, аналогичную концепцию используют в ситрумах в США и других странах.

«Ситуационные комнаты различных организаций могут туннелировать информационные отображения между собой, и исчезает необходимость держать всех специалистов по тематикам в одном центре. Именно это предусмотрено указом, где центральной/главной ситуационной комнатой предусмотрена ситуационная комната в СНБО, а не в АП», — пояснил Шимкив.

Он также вспомнил об оборудовании, которое было передано Центральной избирательной комиссией и Национальным банком.

«Сервер сбора видеоинформации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуационной комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операционной деятельности АП», — подчеркнул Шимкив.

По его словам, техника переданная НБУ, — это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры. «Все оборудование передавалось с баланса организаций на баланс Главного управления делами и, уверен, что до сих пор в АП», — добавил он.

Шимкив отказался комментировать вопрос об аренде оборудования и структуризации финансирования проекта, отметив, что это «частный вопрос Петра Порошенко», так как он «за свой счет» обеспечивал существование инструмента (ситрума) работы президента.

Ранее пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что компьютерная техника не содержала секретной информации и была возвращена Порошенко, так как бралась в аренду за его личные средства.

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