Предприятия на неподконтрольной властям территории Донецкой области находятся под угрозой остановки из-за устаревшего оборудования. Об этом рассказал «министр доходов» группировки «ДНР» Евгений Лавренов в интервью «мининформации ДНР».



Лавренов обвинил в этом украинскую власть — после введения экономической блокады прекратились поставки товаров, сырья для металлургических заводов и запчастей к оборудованию.



«У нас много высокотехнологичного импортного оборудования известных брендов, таких как Daniel, Bosch, Siemens. И, естественно, без поставок запчастей это оборудование приходит потихоньку в негодность. И это для нас проблема, это грозит остановкой предприятий», — заявил он.



По словам Лавренова, донецкие специалисты «находят выход из положения».



Сейчас промышленными предприятиями в неподконтрольных властям районах Донбасса управляет южноосетинская компания «Внешторгсервис», которую связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко. О связи между компанией Курченко «Газ-Альянс» и «Внешторгсервисом» заявляли, в частности, в Минфине США.



Частично признанная Южная Осетия — единственная, кто признал «независимость» отдельных районов Донбасса.



Южноосетинский «Международный расчетный банк» уже несколько лет обслуживает счета компаний из подконтрольных «Л-ДНР» территорий.