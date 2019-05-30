Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Донецкий «Олимпик» не аттестован на следующий сезон УПЛ. Клуб подал апелляцию

30 мая 2019, 17:22

Донецкий «Олимпик» не аттестован на следующий сезон УПЛ. Клуб подал апелляцию

Украинская ассоциация футбола отказала в выдаче донецкому футбольному клубу «Олимпик» аттестата на участие в премьер-лиге в сезоне 2019/20. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в пресс-службе клуба.

При этом в «Олимпике» отметили, что клуб подал апелляцию, о результатах которой станет известно в течение 5-6 дней.

По всей видимости, донецкому клубу было отказано в аттестации из-за отсутствия молодежных команд, которые были дисквалифицированы из-за договорных матчей.

«Олимпик» по спортивным показателям сумел сохранить прописку в Украинской премьер-лиге. В турнирной таблице клуб занял 9 место в сезоне 2018/19.

Из-за вооруженного конфликта на Донбассе «Олимпик» проводит домашние матчи в Киеве.

ТЕМЫ

Организации
Олимпик упл Украинская ассоциация футбола

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:01
В «ДНР» назвали предприятиями с задолженностью по зарплатам
17:46
«ДНР» дала старшеклассникам пострелять из автоматов
15:52
ОБСЕ зафиксировала мины в километре от блокпоста «ДНР» у Еленовки
13:55
«ДНР» показала одного из 8 пленных украинских военных. Видео быстро удалили
11:37
В сторону Донецка проследовал гуманитарный конвой
10:00
В «Воде Донбасса» сетуют, что «ДНР» установила убыточные тарифы
21:21
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:11
«ДНР» сменила администрацию «Амстора» и еще 4 предприятий
15:29
Жилые кварталы Докучаевска и Михайловки пострадали от обстрелов
11:57
«ЛНР» переводит КПВВ на новый график следом за украинской стороной
22:31
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:16
Беспилотник ОБСЕ глушили над неподконтрольными районами Луганской области
12:47
На Донбассе ранен украинский военный
11:19
В Макеевке две школьницы утонули в отстойнике шахты
10:28
Боевики не пустили ОБСЕ в село под Новоазовском, сославшись на «спецмероприятия»
все новости
21:01
В «ДНР» назвали предприятиями с задолженностью по зарплатам
20:18
Зеленский обсудил с главами МИД Франции и Германии способы «оживить» Минский процесс
19:26
Глава СММ ОБСЕ Апакан покидает должность
18:56
«Мариуполь» и «Заря» разыграли четвертое место в чемпионате
18:38
На Донбассе ранен военный
18:25
В Северодонецке вдвое подорожает проезд в троллейбусах
18:02
За 4 месяца более 600 жителей Донетчины заразились корью
17:46
«ДНР» дала старшеклассникам пострелять из автоматов
17:22
Донецкий «Олимпик» не аттестован на следующий сезон УПЛ. Клуб подал апелляцию
17:09
Миссия МВФ готова вернуться в Украину после парламентских выборов
16:38
В Украину запрещен ввоз еще пяти книг российских издательств
15:52
ОБСЕ зафиксировала мины в километре от блокпоста «ДНР» у Еленовки
15:24
Улицу Российская в Киеве могут переименовать в честь бойца батальона «Донбасс»
14:30
Мэр Мариуполя винит стиральный порошок в загрязнении Азовского моря
14:00
Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ
все новости
ВИДЕО
«ДНР» показала одного из 8 пленных украинских военных. Видео быстро удалили
30 мая, 13:55
Выборы в Раду уже 21 июля. Зачем это Зеленскому? ►
27 мая, 23:20
Активисты установили в центре Славянска «камень позора». Его повалил мэр
27 мая, 22:03
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция