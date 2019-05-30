Донецкий «Олимпик» не аттестован на следующий сезон УПЛ. Клуб подал апелляцию

Украинская ассоциация футбола отказала в выдаче донецкому футбольному клубу «Олимпик» аттестата на участие в премьер-лиге в сезоне 2019/20. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в пресс-службе клуба.



При этом в «Олимпике» отметили, что клуб подал апелляцию, о результатах которой станет известно в течение 5-6 дней.



По всей видимости, донецкому клубу было отказано в аттестации из-за отсутствия молодежных команд, которые были дисквалифицированы из-за договорных матчей.



«Олимпик» по спортивным показателям сумел сохранить прописку в Украинской премьер-лиге. В турнирной таблице клуб занял 9 место в сезоне 2018/19.



Из-за вооруженного конфликта на Донбассе «Олимпик» проводит домашние матчи в Киеве.