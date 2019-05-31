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Совладелец «Квартала 95» рассчитывает на отмену языкового закона, переговоры с Путиным и возвращение на рынок РФ

31 мая 2019, 07:07

Совладелец «Квартала 95» рассчитывает на отмену языкового закона, переговоры с Путиным и возвращение на рынок РФ

Совладелец студии «Квартал 95» Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, считает, что предыдущая власть была заинтересована в войне, с президентом России Владимиром Путиным можно договориться, закон о языке нужно отменить, а квоты пересмотреть. Об этом он рассказал в интервью «Детектор медиа».

Партнер Зеленского, которому президент передал свою часть собственности в компании, считает, что политика украинизации нанесла удар по телерадиопроизводству. Шефир отметил, что в России «тысячи кинотеатров», а кроме РФ есть также рынки Казахстана, Беларуси и других постсоветских стран.

«Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией. Запреты — это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю — ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами», — заявил он.

Старший брат первого помощника президента Украины Сергея Шефира также считает, что введение квот на языки в эфире противоречит Конституции, где прямо говорится о гарантиях свободного развития и защите русского и других языков нацменьшин Украины.

«Квоты — это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциям, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском — коммерчески привлекательным», — утверждает он.

По его мнению, для поддержки украинского языка производство украиноязычных фильмов достаточно освободить от налогов и снизить долю заработка кинотеатров на прокате таких фильмов. Тогда, по его словам, стоимость производства такого фильма снизится почти вдвое. Такой же точки зрения он придерживается и в вопросе книгоиздательства.

Шефир считает, что именно такой будет политика Зеленского в этой сфере. «Я ожидаю пересмотра квот. 90 % — это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны», — поделился Шефир своими ожиданиями от нового главы государства.

При этом он рассказал, что за сериал украинские телеканалы готовы платить от 20 тысяч до 50 тысяч долларов, а российские — 200 тысяч.

Отвечая на вопрос о том, что ориентируясь на российский рынок, украинские производители создают контент в интересах России, которая признана государством-агрессором в Украине, Шефир ответил: «Мы производим в своих интересах. Мы на них зарабатываем». Он подчеркнул, что российские деньги пришли бы в Украину и он заплатил бы с них налоги, а также тратил бы их здесь.

«Политика должна уходить и не мешать бизнесу. А то даже нам пришлось туда пойти», — сказал партнер Зеленского по «Кварталу 95». Он рассказал, что попробовал себя в политике во время избирательной кампании, но решил уйти. Шефир пояснил, что участвовал в составлении предвыборной программы Зеленского и помогал писать речи.

Шефир также уверен, что после смены власти вооруженный конфликт на Донбассе утихнет сам собой и для этого не нужно договариваться на условиях Москвы.

«У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится», — сказал он.

На просьбу назвать аргументы к этому утверждению, Шефир ответил: «Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин — маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив».

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