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Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон (дополнено)

01 июня 2019, 09:19

Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон (дополнено)

Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

По данным издания, приглашение от Трампа Зеленский получил 31 мая, а визит в США может состоятся после встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе ... Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: "За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?". Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и т.д», - говорится в статье.

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В пресс-службе президента подтвердили информацию о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пригласил Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.

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