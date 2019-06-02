В Харькове свалили бюст Жукова. Кернес пообещал восстановить

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В Харькове активисты ряда партий и общественных организаций в воскресенье днем повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Ранее перед Дворцом спорта собрались активисты ряда партий и движений, среди которых «Национальный корпус», Фрайкор, «Правый сектор», «Антикоррупционный блок участников АТО» и т.д. устроили «коридор позора» направляющимся во Дворец спорта на съезд партии «Доверяй делам» (так называемой партии мэров с участием городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова).



Спустя некоторое время часть активистов направилась к стоящему в нескольких сотнях метров от Дворца спорта бюсту Жукова. За ними последовали обеспечивающие правопорядок в районе Дворца спорта правоохранители и попытались воспрепятствовать сносу памятника.



На постамент, где ранее стоял бюст, активисты установили государственный флаг Украины.



Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит памятник маршала СССР Георгия Жукова, который снесли протестующие, передает «Громадське».



«Я пообщался с депутатом Виталием Хомутынником, на чьей округе находится памятник Жукову. Так вот, памятник будет восстановлен», - заявил он во время съезда партии.

Фото: Накипело