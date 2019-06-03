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Зеленский внес законопроект о наказании за незаконное обогащение

03 июня 2019, 22:58

Зеленский внес законопроект о наказании за незаконное обогащение

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

В документе предлагается наказывать за незаконное обогащение «лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Привлекать к уголовной ответственности, по задумке президента, должны государственных служащих, которые имеют активы, стоимость которых превышает доход на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас — 204 тысячи гривен). Это в 12 раз меньше, чем разница между доходами и состоянием, за которую наказывали раньше, перед тем, как Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении.




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