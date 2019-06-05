В штабе рассказали подробности гибели двух военных на Донетчине

4 июня боевики обстреляли военный автомобиль ГАЗ-66, который доставлял продукты питания на позиции подразделения Объединенных сил. В результате обстрела погибли двое военнослужащих и один получил ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Обстрел произошел в районе Новоселовки Второй Донецкой области. В автомобиль попала противотанковая управляемая ракета.



Раненый военнослужащий был госпитализирован в военный мобильный госпиталь.



В командовании ООС выразили соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.