Подконтрольный «ДНР» вуз в Макеевке получил российскую аккредитацию

Подконтрольная группировке «ДНР» Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (ДонНАСА) в Макеевке получила российскую аккредитацию. Соответствующая информация опубликована на сайте Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.



Согласно документу, российским стандартам соответствует образовательная программа ДонНАСА уровня магистратуры по специальности техника и технологии строительства.



Ранее в Рособрнадзоре «Новостям Донбасса» сообщили, что выдача дипломов с грифом РФ станет возможна, если вуз пройдет аккредитацию.

После оккупации Макеевки ДонНАСА выехала в Краматорск Донецкой области. При этом в Макеевке продолжает действовать учебное заведение вне украинской юрисдикции.



В октябре 2018 года три специальности подконтрольного «ДНР» Донецкого медицинского университета прошли аккредитацию в России — «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология».



