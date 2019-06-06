Рада приняла закон, который предусматривает процедуру импичмента президента

Верховная Рада Украина во втором чтении и в целом приняла закон о временных следственных комиссиях парламента. Документ был поддержан 279 голосами на заседании.



Председатель парламента Андрей Парубий назвал закон историческим. По его словам, он усиливает парламентский контроль.



Законопроект № 1098 официально называется «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Он, в частности, детализирует процедуру импичмента президента Украины.



Процедура импичмента уже частично урегулирована Конституцией Украины и регламентом Верховной Рады, поэтому документ охватывает вопросы, связанные с деятельностью специальной следственной комиссии парламента. Прошлый закон о временных следственных комиссиях был признан неконституционным.



Согласно законопроекту, специальная временная следственная комиссия Верховной Рады — коллегиальный временный орган, который образуется с целью расследования обстоятельств вероятного совершения президентом госизмены или другого преступления и проверки данных, изложенных в соответствующем представлении 226 нардепов.



Специальная следственная комиссия имеет право заслушивать президента и защитника его прав; истребовать необходимые документы; назначать экспертизы; привлекать специалистов; приглашать и заслушивать граждан в качестве свидетелей.