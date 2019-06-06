Блогер Шарий создал свою партию

У блогера Анатолия Шария появилась политическая партия. Соответствующая информация указана в Едином государственном реестре юридических лиц.



Политсила называется «Партия Шария», юридический адрес партии указан в Харькове. Руководитель — Чекман Наталья Васильевна.



Как отмечает «theБабель», партия была основана в феврале 2015 года. Однако тогда она называлась «Объединенная Украина», а ее руководителем был адвокат Анатолий Жила.



В комментарии изданию Жила не стал отрицать, что был руководителем политической партии, но отказался рассказывать, когда и как передал ее Шарию. Также он не объяснил, в каких он отношениях находится с блогером.



В своем видеоблоге Шарий рассказал, что партия примет участие в парламентских выборах. Он объявил о поиске кандидатов в депутаты, которые хотят идти по мажоритарным округам.



Также Шарий призвал зрителей придумать логотип партии, слоганы и символику для профилей в соцсетях.



Кроме того, блогер объявил о наборе кандидатов для участия в местных выборах.