Стала известна первая десятка партии Порошенко. Там есть Парубий

Первую пятерку партийного списка от партии «Европейская солидарность» на выборах в Верховную Раду возглавил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает "Интерфакс-Украина".



Второй номер в списке — председатель Верховной Рады Андрей Парубий.



Далее в «пятерке» — первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.



В десятку также вошли лидер Медждиса крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, доброволец-медик, командир медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич, подавший в отставку глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.