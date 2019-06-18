Журналисты назвали имена предполагаемых фигурантов дела МН17

Нидерландский телеканал Nieuwsuur назвал имена предполагаемых подозреваемых в причастности к крушению малайзийского «Боинга 777» рейса МН17 в небе над Донецкой областью в 2014 году. Перевод сюжета опубликовала украинская публицистка Светлана Самборская.



Nieuwsuur приводит имена пяти подозреваемых, трое из них упоминаются впервые:



Сергей Мецкаев (Моецкаев, Моетскаев — командир 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в Курске, Россия. По данным журналистов, в 2014 году он отправился с конвоем, перевозившим зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили самолет. «Бук» транспортировали из Курска в район Миллерово, что недалеко от украинско-российской границы.



Гражданин Украины Иван Безъязиков. Его причастность к сбитию «Боинга» называется впервые.



Безъязыкова освободили из плена боевиков «ДНР» в 2016 году, после чего арестовали по подозрению в сотрудничестве с боевиками. Сейчас он находится под стражей по обвинению в государственной измене. Как пишет Самборская, летом 2014 года Безъязиков встретил двух россиян, которые связаны с перевозкой «Бука».



Еще одно ранее неизвестное имя – Олег Поелатов (Пелатов, Пилатов), экс- начальник разведывательно-диверсионного подразделения специальной российской разведывательной службы. Офицер ВС РФ, позывной «Гюрза».



«Поелатов, в соответствии с перехваченным телефонным разговором, утром 17 июля 2014 года был отправлен на место старта», — говорится в переводе Самборской.



Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») — давно фигурирует в качестве одного из подозреваемых в причастности к крушению МН17. Он руководил специальной российской разведывательной службой, которая была сформирована в начале июля 2014 года. В его подразделении было около 300 человек.



Дмитрий Куприян по прозвищу «Батя» возглавлял пятое подразделение спецслужбы российской разведки, которое было задействовано в транспортировке «Бука».



«Он был признан виновным и признался, что был руководителем подразделения сепаратистов, ответственного за транспортировку. Роль Куприяна, связанная с MH17, не ясна, но, поскольку штаб-квартирой этого подразделения был офис транспортной компании, которой принадлежала платформа, перевозившая Бук, Куприян мог быть вовлечен в перевозку», — отмечает публицистка.



По информации Nieuwsuur,украинская спецслужба перехватила множество телефонных разговоров, в том числе с участием Ивана Безъязикова, который подтверждает подлинность записей.

Специальная следственная группа официально назовет имена подозреваемых в причастности к крушению МН17 завтра, 19 июня. Однако, по словам замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, будут озвучены имена четырех подозреваемых, в то время как в материале Nieuwsuur говорится о пяти фигурантах дела.



«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск.



Минобороны России утверждает, что «Бук» принадлежал Украине. В Киеве российские заявления назвали неправдивыми.