В Киеве найден мертвым нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук

В Киеве в среду найден мертвым координатор группы «Информационное сопротивление» (ИС), народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук. Об этом сообщает агентства «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свои источники.



«По словам собеседников агентства, предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета», - говорится в сообщении.



О происшествии также сообщает Telegram канал The Newsroom, который ведут журналистки Татьяна Николаенко и Сергей Лещенко.



«Депутат от Народного фронта Дмитрий Тымчук умер от огнестрельного ранения в голову. Это подтверждают наши источники в правоохранительных органах», - заявили журналисты.



Представитель Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил «Украинской правде» факт смерти Тымчука.

Дмитрий Борисович Тымчук (род. 27 июня 1972г) - украинский военный, политический журналист и блогер, подполковник запаса, координатор группы «Информационный сопротивление».



В 1995г окончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища. В 1995-1997гг проходил службу в войсках противовоздушной обороны. В 1997-2000гг работал в штабе Национальной гвардии Украины.



В 2000-2012гг находился на работе в различных структурных подразделениях Министерства обороны Украины. В ходе служебных командировок посетил украинские контингенты миротворческих сил ООН в Ираке (трижды), Ливане и Косово.



С 2008 - главный редактор интернет-проекта «Флот-2017» и руководитель общественной организации «Центр военно-политических исследований».



Стал известным благодаря освещению аннексии Российской Федерацией Автономной республики Крым, а также боевым действиям на Донбассе и российской диверсионной и военной деятельности в Украине. На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014г был избран народным депутатом Украины 8-го созыва по партийному списку (№ 13 в списке) от «Народного фронта».