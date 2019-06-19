В «ДНР» заявили, что не будут убирать блокпост у Седово

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что блокпост у поселка Седово убирать не будут. Об этом пишет сайт группировки.



По его словам, блокпост на въезде в поселок нужен для того, чтобы ­контролировать транспортный поток в направлении Седово и Безыменное.

В прошлые годы усиленные проверки на блокпосте затрудняли проезд в Седово отдыхающим. Тогдашний глава «ДНР» Александр Зехарченко в июне 2018 года пообещал ликвидировать блокпост на период курортного сезона. При этом Захарченко отмечал, что Седово является военной базой для «группировки, которая находится на юге».



Седово — единственный курортный поселок под контролем «ДНР», имеет выход к Азовскому морю.



Боевики регулярно отказывают наблюдателям СММ ОБСЕ в пропуске в Седово.