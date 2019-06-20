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140 тысяч жителей Донецкой области остаются без воды

20 июня 2019, 09:11

140 тысяч жителей Донецкой области остаются без воды

Из-за обесточивания Белокузьминовского водовода 140 тысяч жителей Донецкой области почти месяц остаются без водоснабжения. Об этом сообщает телеканал «Донбасс».

Обесточивание произошло из-за долгов коммунального предприятия «Вода Донбасса», которые с 2014 года уже составляют около 3 миллиардов гривен. Половина этой суммы — задолженность на временно неподконтрольной украинским властям территории области.

В Донецкой облгосадминистрации рассказали, что с просьбой помочь в решении проблемы с задолженностью обращались к правительству Украины. «На сегодняшний день мы обращались к Минэкономразвития, чтобы изрезервногофонда были выделены средства на частичное погашение долгов "Воды Донбасса" — около 280 миллионов гривен [накопившихся] в этом году. Но получили отказ», — отметила замдиректора департамента ЖКХ ДонОГА Лариса Гусева.

В частности, 20 тысяч людей остались без водоснабжения в Константиновке и соседних селах. Несколько десятков местных жителей перекрыли дорогу с требованием восстановить подачу воды.

Местные чиновники пояснили, что Константиновку обеспечивают водой несколько водгогонов, на одном из которых произошло две аварии, а Белокузьминовский водовод обесточен.

Как передает телеканал, коммунальщики сообщили о ликвидации аварий и пообещали, что водоснабжение в Константиновке и околицах восстановится за четыре дня.

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