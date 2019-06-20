ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения домов после обстрела в Донецке

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения жилых домов вследствие обстрела в Донецке. Об этом говорится в отчете ОБСЕ.



Так, на улице Башкирской, 70 на северной окраине Донецка наблюдатели видели одноэтажный жилой дом без крыши, северная и западная кирпичные стены которого были частично сожжены. Команда СММ видела отверстие диаметром 1 метр на верхнем северном углу дома на высоте примерно 3 метров над землей, а также 2 разбитых северных оконных стекла и 1 разбитое западное оконное стекло. Наблюдатели отметили, что стекла в двери с северной стороны дома отсутствовали.



На той же улице наблюдатели видели второй одноэтажный жилой дом, расположенный в 5 метрах к западу от первого дома, с двумя выбитыми окнами и отсутствующими оконными стеклами в двери, а также многочисленные отверстия — все на восточной стене.



По оценке СММ, повреждения обоих домов образовались в результате попадания снаряда, выпущенного с северо-западного направления из вооружения неустановленного типа. Владелица второго дома сообщила наблюдателям, что ее мать, проживающая в первом доме, отсутствовала, когда вечером 16 июня появились повреждения. Она также добавила, что она и ее муж находились дома, когда она услышала взрыв и, выйдя из дома, увидела, что горит крыша дома ее матери.