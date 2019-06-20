Зеленский реорганизовал Администрацию президента и сократил ее штат

Президент Владимир Зеленский реорганизовал Администрацию президента и создал Офис президента. Об этом говорится в указе президента № 417/2019 от 20 июня.



Численность сотрудников АП в новосозданном Офисе президента будет сокращена.



«Создать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности сотрудников Администрации президента Украины», — сказано в указе.



Сотрудники АП продолжат работать до прекращения в установленном порядке трудовых отношений с ними.



Кроме этого, будет создан Кабинет президента, кабинет руководителя офиса, 8 директоратов и 9 департаментов.



Уровень зарплат сотрудников Офиса поручено определить Кабинету министров.



Сейчас в АП работает более 400 человек.

