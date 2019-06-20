Зеленский определился с новым губернатором Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового председателя Донецкой областной государственной администрации — его назначение произойдет в ближайшее время. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



По словам собеседника, на пост главы ДонОГА было 8 претендентов. При этом фамилия будущего губернатора не разглашается, так как у президента опасаются преждевременной утечки информации.



Отметим, что 21 июня действующий глава ДонОГА Александр Куць в Краматорске отчитается о своей деятельности на посту губернатора за год. На мероприятие были приглашены представители СМИ.