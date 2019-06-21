Куць оценил возможность проведения ЛГБТ-прайда на Донбассе

Глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць рассказал корреспонденту «Новостей Донбасса» о своем отношении к маршам в поддержку ЛГБТ-людей.



«В Киеве проводят? Отлично, пусть проводят в Киеве», — сказал он во время пресс-конференции в Краматорске.



Куць также отметил, что не имеет ничего против того, что представители Донецкой области поедут на Марш равенства в Киев.



Отвечая на вопрос, нужно ли проводить прайд в Донецкой области, глава ДонОГА сказал: «Если тут будут проводить — все в рамках действующего законодательства».



Он добавил, что, как правило, прайд в столице Украины сопровождается «столкновениями и всем другим».



«Нужно ли нам это в Донецкой области? Не мне решать», — подчеркнул глава ДонОГА.



С 16 июня в Киеве проводится серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой «КиевПрайд», которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.