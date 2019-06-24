Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на 24 июня зарегистрировала 185 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, которые должны состояться 21 июля, в Донецкой и Луганской областях.



В Донецкой области по состоянию на 24 июня зарегистрировались 110 кандидатов, в Луганской — 75 кандидатов в депутаты.



Всего в двух областях 18 округов, из них в Донецкой области — 12 округов, в Луганской — 6 округов.



Выборы в парламент пройдут только на территориях, которые контролируются украинским правительством.



В Донецкой области:

Избирательный округ № 45 (Ясиноватский район, ПГТ Очеретино, Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район) — 5 кандидатов:



Барабаш Сергей — предприниматель;



Бычков Олег — юрист, ЧАО «Авдеевский коксохимический завод»;



Бордунов Эдуард — заместитель директора ЧП «Юридическая фирма «ФОКС»;



Сбежнев Тимур — предприниматель;



Шиш Сергей — директор ООО «Еврошок».



Избирательный округ № 46 (Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района (избирательные участки № 140041 — 140086, 140643 — 140660) — 3 кандидата:



Бугайков Сергей — директор, региональный филиал «Донецкая железная дорога» ЧАО «Украинская железная дорога»;



Матейченко Константин — народный депутат Украины;



Шинкаренко Александр — пенсионер.



Избирательный округ № 47 (Славянск, Александровский, Славянский районы) — 10 кандидатов:



Буркивская Виктория — директор, ООО «СтудиоПак Украина Лимитед »;



Виноградов Сергей — менеджер по продажам, ООО «СтудиоПак Украина Лимитед;



Киселевич Андрей — руководитель проекта, ОО "Общественное движение" Слуга народа »;



Кутова Наталия — менеджер по продажам, ООО «СтудиоПак Украина Лимитед;



Мащенко Ростислав — директор ООО «Евро Транс Автоком»;

Недава Олег — народный депутат Украины, член Политической партии «Наш Край»;



Ревуцкая Татьяна — администратор, ООО «ДБП РИАЛ ЭСТЭЙТ»;



Самовалова Инна — предприниматель;



Солод Юрий — народный депутат Украины, член Политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;



Тележенко Анна — безработная.



Избирательный округ № 48 (Краматорск) — 15 кандидатов:



Ефимов Максим — народный депутат Украины;



Ефимов Максим — безработный;



Зубов Валентин — пенсионер, член политической партии «Народно-трудовой союз Украины»;



Кумачов Александр — инспектор деканата факультета интернатуры и последипломного образования, Донецкий национальный медицинский университет;



Лазаренко Екатерина — главный бухгалтер, коммунальная организация «Краматорский городской фонд поддержки предпринимательства»;



Масалитин Сергей — безработный;



Никитин Никита — безработный;

Ошурко Денис — секретарь, Краматорский городской совет Донецкой области;



Селезнев Константин — генеральный директор ООО «Автоинтерстрой»;



Скляров Дмитрий — ведущий юрисконсульт, ООО «Краматорсктеплоэнерго»;



Сокол Максим — менеджер по продажам, ООО «МК-сервис»;



Соломко Валерий — пенсионер;



Тонкошкур Егор — инженер-электроник III категории, ЧАО «Краматорский завод тяжелого станкостроения»;



Харченко Виктор — предприниматель;



Щербачук Яна — заместитель начальника юридического отдела, ЧАО «Веско».



Избирательный округ № 49 (Дружковка, Константиновка, Константиновский, Покровский районы) — 11 кандидатов:



Батура Наталия — учитель, начальная школа № 332;



Водопшина Ирина — медицинская сестра, Киевская клиническая больница № 18;



Дишкант Наталия — управляющая магазином «Сильпо», ООО «Фоззи-Фуд;



Ильенко Александр — оформитель рекламоносителей, ООО "ДСН";



Киценко Анна — безработная;



Кирикова Ирина — предприниматель;

Конобеева Инна — пенсионерка;



Куриленко Татьяна — безработная;



Медведюк Василий — пенсионер;



Миронов Денис — предприниматель;



Поддубный Александр — начальник отдела планирования, тендерных закупок и юридического обеспечения, КП «Спорткомплекс».



Избирательный округ № 50 (Покровск, Доброполье, Мирноград, Добропольский район) — 5 кандидатов:



Аксенов Андрей — Добропольский городской голова;



Дашковец Нелля — преподаватель, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры;



Мотрий Александр — директор ООО «Олимпиас Групп»;



Остриков Владимир — начальник отдела по работе с персоналом, Львовская таможня Государственной фискальной службы Украины;



Ретивов Игорь — безработный.



Избирательный округ № 51 (Бахмутский район, ПГТ Зайцево, Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района (избирательные участки № 141523, 141527) — 13 кандидатов:



Батирсултанов Махач — директор фермерского хозяйства «Криничная»;



Веселкин Владимир — руководитель, Военно-гражданская администрация поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области;



Дмитриев Михаил — пенсионер;



Житинский Игорь — председатель, общественный союз «Всеукраинская ассоциация автостанций»;



Карбан Игорь — юрисконсульт, ООО «Укрпродукт»;



Ковалев Александр — пенсионер;



Макаров Олег — безработный;



Назимко Екатерина — заместитель директора ООО «Прове Групп»;



Олейник Андрей — директор ООО «БКГ» Базис»;



Остапенко Леся — уборщица, ООО «Тамако-Инвест»;



Чанов Дмитрий — руководитель состава, ООО «ИКТ Пластик»;



Черенкова Марина — безработная;



Ясиновский Владимир — начальник отдела, Киевская областная государственная администрация.



Избирательный округ № 52 (Торецк, Дебальцево, Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района (избирательные участки № 140681 — 140687, 140690) — 9 кандидатов:



Аксакова Юлия — директор по правовым вопросам, ЧАО «Кудрюмивский завод кислотоупорных изделий»;



Ленко Николай — Новгородский поселковый голова Торецкое Донецкой области;



Пахомов Евгений — главный инженер, ООО «Евроминерал»;



Приходько Юрий — пенсионер;



Рыбак Игорь — председатель правления, ЧАО «Торецкий хлебокомбинат»;



Руденко Ярослав — руководитель, военно-гражданская администрация города Торецк Донецкой области;



Третьяков Сергей — президент, федерация легкой атлетики Донецкой области;



Тритяченко Олег — управляющий по вопросам коммерческой деятельности и управления, ООО «Кислотоупор ЛТД»;



Шатравка Владимир — предприниматель.



Избирательный округ № 57 (Мариуполь, Кальмиусский район, часть Левобережного района (избирательные участки № 142356 — 142411) города Мариуполь) — 5 кандидатов:



Забавин Дмитрий — предприниматель;



Зорба Константин — безработный;

Карпов Владислав — и.о. руководителя производства, ООО «Вектор 8»;

Куршев Андрей — директор ООО «Спецтрейдинг»;

Трибушкин Евгений — пенсионер.



Избирательный округ № 58 (Мариуполь, Центральный район, Приморский район города Мариуполь) — 8 кандидатов:



Дьяконов Андрей — директор ЧП «Олнайт»;



Зорба Константин — пенсионер;



Липириди Алексей — советник Федерация греческих обществ Украины;



Мещеряков Александр — безработный;



Мирошниченко Владислав — руководитель сектора землеустройства, государственное предприятие «Мариупольский морской торговый порт», член политической партии «НАШ КРАЙ»;



Однорог Галина — предприниматель;



Онацкий Валерий — председатель, садоводческое общество «Коксохимовець»;



Рубан Ольга — безработная.



Избирательный округ № 59 (Марьинка, города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы) — 21 кандидат:



Гращенков Виталий — безработный;



Демяненко Дмитрий — безработный;



Ефименко Федор — заместитель генерального директора, ООО «Международная транспортно-экспедиторская компания "ИнтерТрансСервис»;



Заборский Владимир — заместитель директора ООО «Строительная компания "Аркада-Строй Холдинг"»;



Катунин Денис — безработный;



Кирилов Сергей — глава, Константиновский районный совет Донецкой области, член Политической партии «Наш край»;



Криволесов Дмитрий — приемник-специалист, ООО «Новая почта»;



Лысенко Игорь — безработный;



Мизин Александр — безработный;



Мищенко Станислав — безработный;



Редько Дмитрий — безработный;



Рейнбах Юлия — безработная;



Сажко Сергей — народный депутат Украины;



Старовский Артем — безработный;



Суков Руслан — предприниматель;



Фоменко Владимир — директор КП «Теплосеть» Угледарского городского совета «;



Хавонов Александр — безработный;



Хавонова Елена — безработная;



Хоменко Инесса — оператор диспетчерской службы, КП «Городская служба единого заказчика»;



Юрьева Елена — безработная;



Янченко Елена — заместитель директора по учебно-воспитательной работы, Кураховская общеобразовательная школа I-III ступеней № 5.



Избирательный округ № 60 (Волноваха, Бойковский, Волновахский, Мангушский, Никольский, Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь (избирательные участки № 140376, 140377) — 5 кандидатов:



Веселкина Алиса — безработная;



Иванова-Емельяненко Наталия — пенсионерка;



Рогаченко Богдан — заместитель генерального директора по развитию, ЧАО «Экопрод», член Аграрной партии Украины;



Шиман Александр — директор ООО «Монолит Сервис»;



Щербань Руслан — глава набсовета ЧАО АКБ «Капитал», экс-депутат Донецкого областного совета по партийному списку Партии регионов.



В Луганской области:



Избирательный округ № 105 (город Счастье, Новоайдарский район, Октябрьский район, часть Каменнобродского района города Луганска (избирательные участки № 441419 — 441432), часть Новоайдарского района (избирательные участки № 441404 — 441408, 441413) — 24 кандидата:



Анистратенко Александр — адвокат;



Бажановская Елена — менеджер по корпоративной социальной ответственности и социального развития, ДТЭК Приднепровская ТЭС;



Богиня Александр — безработный;



Волков Ярослав — безработный;



Галаган Юрий — пенсионер;



Галасюк Богдален — безработный;



Головко Алина — предприниматель;



Жиров Игорь — безработный, член Политической партии «Европейская Солидарность»;



Жувакин Виктор — директор ООО «Луганськбутангаз»;

Качан Алексей — директор, частное предприятие «За жизнь»;



Косяк Сергей — предприниматель;



Кравченко Владислав — директор ООО «Правовая Гильдия»;



Крымовская Анна — безработная;



Ляшко Дмитрий — безработный;



Мартинов Людмила — безработная;



Мельник Светлана — безработный;



Михова Инесса — безработная;



Мусийченко Николай — руководитель, адвокатское бюро «Николая Мусийченко»;



Никитченко Владимир — безработный;



Подгорная Дария — безработная;

Попова Анастасия — безработная;



Смольников Иван — предприниматель;



Татарка Сергей — Победивский сельский председатель Новоайдарского района Луганской области;



Шевцов Алексей — директор КП «Жилбудсервис».



Избирательный округ № 106 (город Северодонецк, часть города Кадиевка (избирательные участки № 441212 — 441232, 441249 — 441251, 441258 −441260, 441262), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440393 — 440396, 440398 — 440421, 440424) — 10 кандидатов:



Бережной Александр — старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела противодействия коррупции, Управление защиты экономики в Луганской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины;



Боголий Инна — предприниматель;



Воропаев Александр — юрист, ЧП «Авторитет Плюс»;



Жебский Олег — безработный;



Котик Роман — безработный, член политической партии «НАШ КРАЙ»;



Москаль Геннадий — безработный;



Самарская Ирина — менеджер, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член Политической партии «Европейская Солидарность»;



Фурман Андрей — директор КДЮСШ № 2 отдела по делам семьи, молодежи и спорта Северодонецкого городского совета;

Фурман Юрий — советник председателя, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член политической партии «Наш край»;



Шатилов Дмитрий — предприниматель.



Избирательный округ № 107 (город Лисичанск, часть города Кадиевка (избирательные участки № 441233 — 441248, 441252 — 441257), часть города Первомайск (избирательные участки № 440975 — 440980, 440987, 440988), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440381 — 440392, 440422, 440423) — 11 кандидата:



Бондаренко Александр — безработный;



Говоруха Максим — управляющий партнер, адвокатское объединение «Бона Фиде групп»;



Кузьмина Иветта — предприниматель;



Кулеша Анатолий — предприниматель;



Почепа Виталий — безработный, член Политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;



Рыбалка Сергей — народный депутат Украины;



Сухов Александр — советник председателя, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член политической партии «Наш край»;



Таранов Дмитрий — предприниматель;



Шведов Виталий — безработный;



Шилин Сергей — Лисичанский городской голова;



Шутов Владимир — пенсионер.



Избирательный округ № 112 (Рубежное, Брянка, Голубовка, часть города Первомайск (избирательные участки № 440981 — 440986, 440989 — 440994, 441014, 441015), часть Попаснянского района (избирательные участки № 440787, 440995 — 441003, 441005 — 441013) — 8 кандидатов:



Бушко Наталия — руководитель финансово-экономического департамента, ООО «Финсервис бизнес»;



Васильев Евгений — предприниматель;



Вельможный Сергей — советник председателя, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член политической партии «НАШ КРАЙ»;



Залялов Руслан — директор ООО «Елахех Анзали», член политической партии «НАШ КРАЙ»;



Зеленский Сергей — безработный;



Иващенко Вячеслав — безработный, член Политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь»;



Мельник Виктор — безработный;



Томенко Роман — фотограф, Центральный ЗАГС города Киев.



Избирательный округ № 113 (Сватово, Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района (избирательные участки № 440257 — 440283) — 13 кандидатов:



Воловенко Александра — бортпроводник, ЧАО «Международные авиалинии Украины»;



Григоренко Юлия — менеджер, предприниматель Козлова В.М.;



Живага Николай — директор СООО «Агродвир»;



Зеленский Василий — пенсионер;



Красюк Владимир — директор ООО «МИР-ИГРУШЕК УКРАИНА»;



Курило Виталий — народный депутат Украины;



Курило Павел — пенсионер;



Лукашев Анатолий — юрисконсульт, Благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова»;



Мурашко Кирилл — безработный;



Реуцкий Константин — предприниматель;



Рыбалко Евгений — Сватовский городской голова;



Струк Валерий — пенсионер;



Струк Владимир — Председатель наблюдательного совета ООО «ПИНТА Кормянский пивоваренный завод».



Избирательный округ № 114 (ПГТ Станица Луганская, Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района (избирательные участки № 440467, 440477, 440478, 440501, 440502, 440509) — 9 кандидатов:



Василец Алеся — помощник-консультант народного депутата Украины;



Домащенко Татьяна — заведующий, КУ «Районный методический кабинет работников образования Станично-Луганского района»;



Куц Сергей — ведущий инженер, Институт защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины, член Политической партии «Оппозиционного платформа — За жизнь»;



Лищинский Виктор — начальник юридического отдела ООО «БМП Планета-Буд»;



Лой Виктория — менеджер по персоналу, предприниматель «Матковская Ю.A.», член Политической партии «Оппозиционная ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ»;



Мошенский Валерий — голова, общественная организация «Институт общественного контроля»;



Падеев Станислав — предприниматель;



Хижняк Илья — директор филиала, компания «Марио Сервис»;



Шахов Сергей — народный депутат Украины, член политической партии «Наш край».