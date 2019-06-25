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В украинской делегации в ПАСЕ допустили приостановку участия после возвращения РФ

25 июня 2019, 08:27

В украинской делегации в ПАСЕ допустили приостановку участия после возвращения РФ

Исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова допускает, что после возвращения полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации. Об этом она рассказала в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии… И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно»,  - сказала она.

Народный депутат также сообщила, что украинская делегация, будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членов российской делегации во вторник.

«Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря [ПАСЕ] без Украины», - отметила Ионова.

По словам народного депутата, в администрации президента Владимира Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ, которые предлагали встретиться с главой государства перед его визитом во Францию, чтобы рассказать «о всех угрозах, поскольку понимали позицию французов».

Она подчеркнула, что в резолюции не прописаны санкции, которые применяются к той или иной делегации, нарушившей регламент, они остаются лишь в регламенте.

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