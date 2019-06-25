Вакарчук заявил об отсутствии специального подхода к востоку Украины

Лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что у его политической силы нет специальных тезисов для востока Украины, так как она «не делит украинских избирателей».



«Мы не делим украинских избирателей на Восток, Юг, Запад и Центр. Мы идем к людям с одинаковыми слоганами как в Харькове, так и во Львове, как в Одессе, так и в Чернигове. Нам нужно менять правила в политике, восстановить справедливость и относиться к людям с уважением», — заявил он в интервью LB.ua.



При этом Вакарчук отметил, что «некоторые вещи человек на востоке и западе воспринимает под другим углом, под другой призмой». «Но везде мы будем говорить человеку, индивидуально обращаясь к каждому гражданину. Для меня Европа — это когда государство для человека, а не человек для государства. С этими словами и действиями мы сможем достучаться и к востоку и к западу», — подчеркнул лидер «Голоса».



На реплику журналистки о том, что с унифицированным подходом он может повторить судьбу Петра Порошенко, Вакарчук ответил: «С каждым регионом нужно разговаривать на понятном ему языке, но если часть нашей программы — интеграция в ЕС и НАТО, то мы будем говорить это и в Харькове, и в Краматорске, и во Львове».



Он добавил, что со своей группой «Океан Эльзы» собирал стадионы и в Донецке, и в Крыму, и в Харькове, и во Львове. «Я хорошо знаю, как и что думают люди и на востоке, и на западе страны. В нашем списке есть много людей из Мариуполя, из Донецка, из Львова, из Одессы, они будут ехать в свой регион и говорить с людьми на тех улицах, на которых выросли, встречаться с одноклассниками из тех школ, в которых обучались. Но у нас одинаковые программные месседжи для всей Украины», — резюмировал Вакарчук.



Досрочные выборы депутатов Верховной Рады состоятся 21 июля.