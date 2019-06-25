Сестры Савченко идут в Раду по округам в Донецкой области

Надежда и Вера Савченко баллотируются в народные депутаты Украины от одномандатных избирательных округов в Донецкой области.



Так, Надежда Савченко зарегистрирована кандидатом от округа № 51 — это поселок Зайцево. Данный округ — самый маленький по Украине и состоит всего из двух избирательных участков.



В информации о кандидате Надежде Савченко указывается, что последние 5 лет она проживала на территории Украины. Это обязательное требование к кандидатам в депутаты. При этом Савченко вернулась в Украину в мае 2016 года, то есть 3 года назад, после того, как ее обменяли на двоих российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных на Донбассе.



Сестра нардепа Вера Савченко будет избираться от округа № 45 (Авдеевка и Ясиноватский район).



Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.