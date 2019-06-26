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СМИ сообщило о вызове на допрос пресс-секретаря Зеленского. Она это отрицает

26 июня 2019, 14:25

СМИ сообщило о вызове на допрос пресс-секретаря Зеленского. Она это отрицает

Пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель допросят в связи с заявлениями об обстреле мирных кварталов Донбасса украинскими военными. Мендель допросят в Военной прокуратуре 26 или 27 июня, передает theБабель со ссылкой на собственные источники.

В эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» от 7 июня Мендель комментировала итоги заседания Трехсторонней контактной группы и, в частности, слова переговорщика от Украины Леонида Кучмы о том, что необходимо создать предпосылки, которые бы исключили ведение ответного огня по объектам гражданской инфраструктуры.


По информации источника журналистов, Мендель уже пытались допросить. На прошлой неделе к ней в здание Администрации президента приходил следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук, чтобы поговорить как со свидетелем по делу.

Как сказал источник, Мендель отказалась подписать протокол допроса после разговора, поскольку он происходил без официального объявления. На это следователь ответил, что официально вызывает ее для окончания следственного действия.

Сама Юлия Мендель отрицает вызов на допрос.

«Не знаю о повестке», — сказала она.

При этом пресс-секретарь никак не отреагировала на вопрос о том, приходил ли к ней следователь ГПУ.

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