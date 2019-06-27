У Медведчука сегодня обещают освободить нескольких пленных

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заявил, что сегодня будет достигнута договоренность об освобождении нескольких украинских пленных.



Продолжение: Медведчук сегодня встретится с главами «ДНР» и «ЛНР»



«Я думаю, мы сегодня каких-то пленных получим. Я думаю, что сегодня пройдут прямые переговоры на очень высоком уровнем», — сказал он во время выступления в Днепре, которое транслировал телеканал «112 Украина».



Рабинович не раскрыл деталей, предложив «потерпеть еще час».



Он отметил, что сегодня глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук проведет встречу в Минске. Рабинович также допустил, что после этого начнется возбуждение уголовных дел против его партии.

Виктор Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.



«Оппозиционная платформа — За жизнь» выступает за урегулирование конфликта на Донбассе путем прямых переговоров с Россией, а также главами группировок «ДНР» и «ЛНР».



Кроме того, партия выступает за предоставление автономии отдельным районам Донбасса.