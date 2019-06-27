Названы имена украинцев, которых обещают освободить из плена «Л-ДНР»

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович у себя в Facebook обнородовал имена четырех удерживаемых украинцев, которых группировки «ДНР» и «ЛНР» согласились освободить.



Отмечается, что речь идет о военнослужащих Вооруженных сил Украины Дмитрии Николаевиче Великом, Якове Петровиче Веремейчике и Эдуарде Анатольевиче Михееве.



Также указан Максим Анатольевич Горяинов, которого «суд ДНР» приговорил к 12 годам тюрьмы за «содействие террористической деятельности».

Фото: Вадим Рабинович / Facebook

Как сообщалось, сегодня в Минске главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырех удерживаемых украинцев. Это произошло во время их встречи с главой политсовета ОПЗЖ и кумом президента России Виктором Медведчуком.



Передача пленных должна состояться завтра, 28 июня, в Минске.