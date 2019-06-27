Националисты пришли под офис Зеленского из-за Медведчука

Представители партий «Национальный корпус», «Свобода» и «Правый сектор» устроили митинг под Офисом президента Украины на улице Банковой в Киеве.



Как отмечается в сообщении «Нацкорпуса», собравшиеся пришли спросить у президента Владимира Зеленского, «кто такой Медведчук?».



«Почему этот человек проводит встречи с пророссийскими боевиками? Почему договаривается об увольнении пленников Кремля? Почему проводит экономические переговоры с руководителями РФ, беспрепятственно скупает украинские телеканалы, и еще он готов делать для сдачи Украине?» — говорится в сообщении.



Представители националистических партий называют Виктора Медведчука «врагом Украины», который «годами работает на Российскую Федерацию».



«Сейчас он ведет в парламент пророссийских реваншистов, чтобы обеспечить победу "русского мира" на украинской земле», — считают в «Нацкорпусе».



По словам организаторов акции, они хотят спросить у президента, кем является этот человек для действующей украинской власти и почему он «имеет такие широкие полномочия, а не сидит за решеткой за государственную измену».

Сегодня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретился с главами группировок «ДНР» и «ЛНР».



По результатам встречи было объявлено о согласии «Л-ДНР» освободить четырех украинцев, которые удерживаются в Донецке и Луганске. Передача пленных Медведчуку должна состоятся завтра в Минске.



Комментируя деятельность Медведчука, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны посредники. Также он связал действия Медведчука с грядущими парламентскими выборами.